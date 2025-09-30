martedì 30 Settembre 25
Ex Ilva, Urso “Sfida difficile, mi auguro si possa vincere”

Ex Ilva, da Europa Verde offerta di 2 euro

È questa l’offerta presentata per l’acquisizione del complesso aziendale di Taranto nell’ambito della procedura di vendita di Ilva/Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria. Ma i...
Ex Ilva: Renexia offre 5 miliardi per servizi ancillari

La società ha presentato una manifestazione di interesse Renexia, subholding del gruppo Toto, ha presentato una manifestazione di interesse per i servizi ancillari dell'ex Ilva...
Ex Ilva: ricevute dieci offerte per l’acquisto degli stabilimenti

I Commissari Straordinari si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla...
