Ex Ilva: Urso, “Situazione difficile per blocco secondo forno”

La situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che di fatto ne riducono la capacità produttiva e ne mettono in difficoltà anche le prospettive di rilancio e di investimento

Sull’Ilva di Taranto “le manifestazioni di interesse potevano essere consegnate fino alla mezzanotte. Mi sento di dover aspettare il report dei commissari per esprimere una prima valutazione su questa gara a proposito del futuro. Quello che è certo è che la situazione del sito è resa complessa dalle tante questioni giudiziarie che di fatto ne riducono la capacità produttiva e ne mettono in difficoltà anche le prospettive di rilancio e di investimento”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine di un convegno di Fdi a Padova.

“Il secondo altoforno – ha ricordato Urso – è ancora sotto blocco giudiziale in attesa che la magistratura inquirente faccia il proprio lavoro, ed io ho il rispetto per tutte le istituzioni, ma è indubbio che la capacità produttiva in questo momento è seriamente diminuita da questa situazione”, ha concluso.