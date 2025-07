Forum in Masseria, Di Palma: “Lo sviluppo locale tra incertezze e nuove sfide”

Al Forum in Masseria, il Presidente di BCC San Marzano evidenzia il ruolo strategico del credito cooperativo e la necessità di una rete bancaria solida per sostenere imprese, famiglie e territorio, puntando su fiducia, investimenti e utilizzo efficace dei fondi pubblici

Nella giornata conclusiva del Forum in Masseria di Bruno Vespa, Emanuele di Palma, Presidente della BCC San Marzano, è intervenuto nel panel “La Dimensione Italiana tra Disgregazione e Riallineamento globale”, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, al Country Manager di Amazon Italia Giorgio Busnelli, all’AD di ENAV Pasqualino Monti e all’AD di SACE Alessandra Ricci.

Nel suo intervento, di Palma ha sottolineato l’impatto diretto delle tensioni internazionali sull’economia reale: «Le incertezze globali, i dazi e i conflitti geopolitici indeboliscono la fiducia e rallentano gli investimenti. È un contesto che Bankitalia definisce di “espansione senza intensità”, e che si riflette anche a livello locale».

Focus sulla Puglia, che nel 2024 ha registrato una crescita del PIL dello 0,5%, al di sotto del Mezzogiorno (0,9%) e dell’Italia (0,7%). «A pesare sono la debolezza della domanda interna e il calo dell’export, soprattutto nei settori meccanico, siderurgico e dei trasporti».

Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni pugliesi sono diminuite dell’8,4%, contro un +9,8% a livello nazionale. In calo siderurgia, meccanica, trasporti e tessile. Tiene l’agroalimentare (+4%). Colpiti in particolare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti, terzo mercato per l’economia pugliese, penalizzati dai dazi.

Sul fronte famiglie, di Palma ha evidenziato un aumento dei depositi (+2,2%) a fronte di consumi sostanzialmente stabili (+0,2%): «Un segnale chiaro di prudenza che richiede risposte concrete da parte del sistema bancario».

Il Presidente ha ribadito il ruolo strategico del credito cooperativo: «Possiamo e dobbiamo trasformare la prudenza in fiducia, e il risparmio in crescita. Le imprese oggi rallentano non per il costo del denaro, ma per l’incertezza. Serve una rete bancaria locale solida, che accompagni la transizione».

In evidenza anche il tema dell’utilizzo efficace dei fondi pubblici (PNRR, FESR e fondi regionali), con l’obiettivo di renderne più semplice e concreto l’impiego a favore delle PMI, attraverso consulenza personalizzata, finanza agevolata, strumenti per l’internazionalizzazione e formazione.

Al centro dell’intervento, inoltre, il tema del lavoro di qualità: «Non possiamo più accettare occupazione povera. Serve un salto culturale nella formazione e nella valorizzazione delle competenze locali».

Infine, una visione per il futuro: «L’internazionalizzazione non è più una scelta, è una condizione. La Puglia ha le carte in regola per competere. Il nostro compito, come banche cooperative, è catalizzare fiducia e valore sostenendo famiglie, imprese e comunità. Noi siamo gli artigiani del credito. Il nostro focus e’ il territorio che non sarà mai virtuale».