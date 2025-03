Grottaglie, Leonardo resta in Puglia e potenzia la produzione

L’azienda lo ha assicurato durante il vertice convocato a Bari dagli assessorati allo Sviluppo Economico e Crisi industriali della Regione Puglia

Leonardo non dismetterà o delocalizzerà gli stabilimenti di Grottaglie (Taranto) e Foggia, ma potenzierà la produzione. L’azienda lo ha assicurato durante il vertice convocato a Bari dagli assessorati allo Sviluppo Economico e Crisi industriali della Regione Puglia.

“Dall’incontro è emerso – ha dichiarato l’assessore alle Crisi industriali Serena Triggiani – che già dalla prossima estate, per quanto riguarda lo stabilimento di Grottaglie, si assisterà ad una ripresa del rateo produttivo del programma Boeing 787, mentre, nell’ambito del processo di diversificazione delle attività, si insedierà presso il sito di Grottaglie anche la nuova divisione elicotteri”.

“Tuttavia dobbiamo sapere – ha aggiunto l’assessore – qual è la stima dei nuovi dipendenti che sarà generata dalla divisione elicotteri per cui ho chiesto di conoscere tutti i dettagli. Confidiamo, così, in un aumento occupazionale nel prossimo 2026”. Per l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci “l’incontro con Bortoli, a capo della divisione Aerostrutture e con i vertici di Leonardo, ci rassicura su una serie di questioni che riteniamo prioritarie per la tutela del lavoro e il mantenimento degli standard di sviluppo dei territori di Brindisi, Grottaglie e Foggia. Abbiamo in ogni caso chiesto di ottenere un piano più dettagliato soprattutto sul personale da impegnare nelle commesse sopra citate in modo da continuare a monitorare la situazione negli appositi tavoli con l’azienda e con i sindacati”.

Per il presidente della task force Occupazione Leo Caroli “si tratta di prospettive molto interessanti sulle quali, tuttavia, nei prossimi giorni, ascolteremo le organizzazioni sindacali. Resta la preoccupazione dell’ipotesi di una futura partnership per la Divisione Aerostrutture al vaglio dell’azienda”. (Ansa)