Lella Miccolis è il nuovo presidente di Agromed

L’assemblea della società partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, riunitasi dopo le dimissioni di Cavallo, ha nominato anche il nuovo CdA

Cambio al vertice di Agromed. Cambia il presidente. Cambia il CdA della società partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. Al posto di Alfonso Cavallo, dimessosi nelle scorse ore, l’assemblea ha eletto Lella Miccolis. Imprenditrice e dirigente della Confindustria jonica.

Nella giornata di ieri si è provveduto anche a nominare il nuoco Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte, oltre al nuovo presidente Miccolis: Spadafino, Trovisi, Campa e Rubino. Contattato da CosmoPolis, Cavallo ha motivato come scelta dettata da motivi personali le sue dimissioni.