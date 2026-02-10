Nea e Women Lead, settore saldatura: la prima Academy al femminile

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 12 mesi, con un programma strutturato che prevede 400 ore di formazione teorica in aula, 500 ore di formazione pratica on the job, e 1200 ore di esperienza lavorativa diretta presso gli impianti di NEA

Con il lancio della prima Academy nel settore della saldatura per donne under 25, NEA, azienda pugliese leader nel settore dell’impiantistica industriale, insieme a Women Lead, che si occupa di orientamento e formazione al femminile, si fa promotrice di un’iniziativa unica che mira a formare giovani donne per entrare in un settore industriale in forte crescita.

Il corso – fanno sapere – completamente gratuito, rappresenta una straordinaria opportunità che non solo fornirà competenze altamente richieste in un settore ad alta domanda di lavoro, ma contribuirà anche a un cambiamento culturale, promuovendo la parità di genere e l’inclusione femminile in un contesto tradizionalmente maschile come quello della saldatura e della metalmeccanica.



Un’opportunità formativa innovativa.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 12 mesi, con un programma strutturato che prevede 400 ore di formazione teorica in aula, 500 ore di formazione pratica on the job, e 1200 ore di esperienza lavorativa diretta presso gli impianti di NEA. Il corso si terrà in presenza e sarà realizzato in collaborazione con Gi Group, prima agenzia italiana per il lavoro, e IFOA che si occuperà del coordinamento delle attività formative e della gestione della formazione in aula.

Docenti esperti del settore guideranno le partecipanti in un percorso di apprendimento intensivo che punta a far crescere le partecipanti sotto ogni aspetto, preparandole a entrare nel mondo del lavoro con una solida esperienza tecnica e pratica.



La missione dell’Academy: ridurre il gender gap nel settore industriale. Forte di un’esperienza ventennale nel settore industriale, NEA – con sede a Grumo Appula – ha deciso di investire nel talento femminile, contribuendo a colmare il gap di genere in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. La saldatura, infatti, è un ambito lavorativo che richiede alta precisione, attenzione al dettaglio e capacità di problem solving, competenze che l’azienda ha identificato come peculiari delle donne, e per questo vuole incentivare la loro presenza nell’area operativa.

Un corso – aggiungono – per giovani altamente specializzate.



Il corso dunque non si limita a formare, ma si tratta di una vera e propria porta di ingresso in un mondo professionale che oggi cerca costantemente saldatore qualificate. Aperto a tutte le diplomate under 25, anche senza esperienza pregressa, che vogliono intraprendere una carriera nell’industria,

il programma non richiede prerequisiti specifici, ma è fondamentale la motivazione e la voglia di imparare. Il programma offre la possibilità di inserirsi stabilmente nell’azienda al termine del percorso, con possibilità di crescita e sviluppo e una retribuzione che parte già con il primo mese di formazione e che aumenta con la crescita dell’esperienza raggiungendo i 1700 €/mese (lordo), a partire dal 13° mese di contratto. L’academy partirà il 16 marzo. Per partecipare, le candidate dovranno inviare il proprio curriculum vitae e la loro motivazione attraverso il seguente sito ufficiale dell’Academy di Women Lead e NEA: https://womenlead.it/wlacademynea/.

“Questa Academy non è solo un corso di formazione, ma una vera e propria opportunità di vita. Vogliamo dare alle donne la possibilità di far parte di un cambiamento che non solo arricchirà la loro vita professionale, ma che contribuirà anche a costruire una società più equa e inclusiva” afferma Gaia Costantino, CEO di Women Lead.

“La qualità, la sicurezza e l’affidabilità sono da sempre i pilastri su cui si fonda la nostra azienda, e con questa iniziativa vogliamo continuare a investire nel nostro capitale umano, promuovendo l’inclusione e dando opportunità concrete alle donne di entrare nel mondo del lavoro con competenze altamente richieste”, afferma Pasquale Dimattia, Amministratore Unico di NEA.

“In un contesto in cui le aziende faticano a trovare le competenze di cui hanno bisogno, la formazione specializzante è una leva fondamentale per sostenere l’Employability delle persone, anche quella femminile.

Dialoghiamo – concludono – ogni giorno con donne, aziende ed enti formativi, per intercettare bisogni e costruire opportunità concrete – commenta Marianna Marrazzo, Training Hub Development Manager di Gi Group – Questa Academy, realizzata in collaborazione con NEA, Women Lead e IFOA, è un esempio concreto di come le giuste sinergie possano fare la differenza.

Abbiamo infatti progettato un percorso formativo mirato, pensato per fornire alle partecipanti le competenze tecniche necessarie per intraprendere la professione di “saldatora”.