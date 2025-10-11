sabato 11 Ottobre 25
Vincenzo Carriero

Ansia da Istituzione

Il radicalismo degli ultimi

Vincenzo Carriero -
Che strana la società tarantina, microcosmo di quella italiana: mostriamo di avere un senso civico, d'infervorarci, di far nascere dal nulla falsi profeti della...
Favorevoli o contrari?

Vincenzo Carriero -
In Consiglio comunale siedono all'opposizione, in Consiglio regionale siederanno in maggioranza. A Taranto chiedono che il sindaco Bitetti impugni l'AIA sull'Ilva. E, a Bari,...
Tutte palle (eoliche)

Vincenzo Carriero -
L'economia fugge via da Taranto perchè manchiamo di una classe dirigente. Di una proposta slegata dalla litigiosità permenente. Siamo una realtà acefala: senza una...
