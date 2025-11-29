IL MEGLIO VERDE

Nella Regione di Vendola, nella terra che ospita l’Ilva, AVS non consegue i voti necessari per entrare in Consiglio regionale. Somma la metà del consenso della Lega di Salvini. L’eco-marxismo, una stupidaggine da affabulatori del nulla, non abita in Puglia. Meno male

E’ senza quorum – e idee – la sinistra che perde in Puglia. Che resta fuori dal Consiglio regionale, nonostante schierasse Nichita: il capopopolo trasformato in capolista. Che recide il proprio legame con la sua gente. Che si fa superare – e doppiare – dalla Lega di Salvini nelle percentuali di voto (appena il 4% contro l’8%). Votata ad un progressismo conservatore. Retrivo. Opportunista. Vendola. Fratoianni. Bonelli. Quadro della circospezione più che dell’innovazione. La strana terna che diviene coppia fissa per mera convenienza elettorale. Dopo anni di smarcamenti impettiti. Bastava nominare il vate di Terlizzi, perché Bonelli andasse su tutte le furie. Minacciasse passaggi giudiziari verso l’odiato nemico divenuto, nel frattempo, suo amico inseparabile. Tipi sinistri collocati a sinistra.

AVS, l’Alleanza Verdi e Sinistra che ricorda l’acronimo delle transaminasi quando si ritirano gli esami del sangue, gonfia il fegato e svuota il cervello. L’uomo che sussurrava ad Archinà – il referente dei Riva in Ilva, pace all’anima sua – riposto in soffitta come un superato (e polveroso) libro sull’epopea del socialismo reale. Accompagnato nella sua terra, dalla sua gente, alla bocciatura definitiva. Doveva rientrare in politica e, invece, si ritrova ai giardinetti pubblici.

L’eco-marxismo, espressione che fa tremare i polsi soltanto a pronunciarla, non abita in Puglia. Nella Regione che ospita l’Ilva. Nella Taranto dell’ambiente svenduto; e della modernità fraintesa. Sintomo evidente di quanto inconsistenti siano i Verdi, demagogici i loro programmi. La loro piattaforma programmatica da sotto il vestito niente. C’è una bellissima frase di Arturo Pèrez-Reverte, contenuta nel suo ultimo libro “Il problema finale”, che rende bene l’idea. “Non eccitarti mai dalla parte della tasca dove tieni i soldi. Rischi di fare cilecca. AVS: la fusione a freddo di passioni calde.