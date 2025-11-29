sabato 29 Novembre 25
Vincenzo Carriero

IL MEGLIO VERDE

Editoriali

Articoli Correlati

Non ci hanno capito

Vincenzo Carriero -
Chiarelli, De Palma, Di Gregorio, Lopane, Stellato. Ognuno sconfitto a modo suo in questa tornata elettorale. L'analisi del voto. Che leggerete solo su CosmoPolis...
Read more

Il peso dell’assente

Vincenzo Carriero -
Alla nostra democrazia è rimasto il governo ma si è dileguato il popolo. Per i politologi la situazione è preoccupante. Molto preoccupante. I presidenti...
Read more

Santo cielo

Vincenzo Carriero -
La più insulsa campagna elettorale degli ultimi anni conferma un dato. I tarantini sanno essere soltanto portatori di voti. Accompagnatori parolai del protagonismo altrui....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand