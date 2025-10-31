venerdì 31 Ottobre 25
Vincenzo Carriero

Il sindaco d’Italia

Editoriali

Articoli Correlati

L’amore all’improvviso

Vincenzo Carriero -
Potere della legge elettorale pugliese. Potere della soglia del 4% da conseguire. Potere delle debelozze che, messe assieme, divengono mezza forza. Marti, Chiarelli e...
Read more

Elezione triste per un coito modesto

Vincenzo Carriero -
Le consultazioni regionali in Puglia segnano la vittoria del nulla omologante. A sinistra, a destra, regna l'inferno dell'uguale. La deriva da Centro per l'Impiego...
Read more

Di poche pretese

Vincenzo Carriero -
Taranto è città schiava dell'ordinario, impigliata nella rete dell'ovvio. Non osa, non avanza. Manca una visione. Manca quella che, Edgar Morin, chiama "la comunità...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand