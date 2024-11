Cava si conferma un tabù

Il Taranto incassa un netto 3-0 dalla Cavese

Il Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni si conferma impossibile da violare per il Taranto, che incassa la prima sconfitta della gestione Cazzarò. Con un gol nel primo tempo e due nella ripresa si impone la Cavese, che sale a quota 20. I rossoblù restano penultimi, in attesa che giochi la sua gara anche la Juventus Next Gen.

Il Taranto non sembra in giornata e inizia nel peggiore dei modi. Al 3′ Diop gita a rete, Del Favero vola e mette in angolo. Dalla bandierina lo spiovente è sfiorato da Vitale e arriva a Loreto, destro e palla in rete da pochi metri. Del Favero non può fare altro che guardare la palla mentre repentinamente varca la linea bianca. Il gancio stordisce il Taranto, che pecca ancora. Saltano i meccanismi difensivi e allora al 9′, su palla filtrante centralmente, Vitale si fa ipnotizzare da Del Favero, sulla respinta Vigliotti potrebbe mettere dentro con un scavetto, invece colpisce con eccesso di potenza e mette alto

Primo squillo rossoblù un po’ casuale su un cross di Mastromonaco che, al 15′, viaggia spedito verso il primo palo, Boffelli vola e mette oltre il fondo. Dall’angolo la palla cade sul lato opposto di battuta dove Verde si erge di testa difettando di precisione e potenza e l’estremo campano ha vita facile. Resta ancora complessa, però, la vita dei difensori ionici, distratti anche in occasione di un altro calcio d’angolo nel quale Vitale calcia due volte in pochi secondi e su cui Del Favero è tempestivo con due ottimi interventi. Si calma la Cavese che controlla sino alla fine del primo tempo.

Ripresa a ritmo blandi. Il Taranto si adegua, rischiando al 9′ nel modo più inaspettato, perché Del Favero di attarda a rinviare il pallone e quando lo fa colpisce Diop con rimpallo che manda la sfera fuori di un nulla. Cazzarò cambia la coppia di attaccanti, per cui vanno fuori Battimelli e Giovinco, mentre entrano Zigoni e Fabbro. Non serve a nulla, perché al 15′ la Cavese raddoppia sul cross di Saio dalla destra verso il limite dell’area, Vigliotti manca il pallone e lo aggancia Vitale che anticipa tutti, effettua due o tre passi e anticipa Del Favero nel frattempo uscito dai pali. Il montante, al 20′, non è amico dei rossoblù perché respinge la botta di Matera, ma c’è anche il guanto di Boffelli. Sicuramente più vivace la fase offensiva del Taranto, ma in termini pratici cambia poco, perché aumenta il passivo con il terzo gol campano di Sorrentino.

CAVESE-TARANTO 3-0

RETE: 4′ pt Loreto, 14′ st Vitale, 42′ st Sorrentino.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Konate (22′ st Fornito), Pezzella (22′ st Citarella) Vitale (41′ st Marranzino), Maffei; Diop (17′ st Badje), Vigliotti (41′ st Sorrentino). A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Barone. All.: Maiuri.

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Matera (36′ st Iervolino) Fiorani, Speranza (25′ st Guarracino), Contessa; Giovinco (10′ st Fabbro), Battimelli (11′ st Zigoni). A disp.: Meli, Marong, Papazov, Sacco, Schirru, Garau, Vaughn, Picardi, Zerbo, Fiorentino. All.: Cazzarò.

ARBITRO: Zago di Conegliano Veneto.

Guardalinee: Pandolfo e Pignatelli.

Quarto ufficiale: Gangi.

NOTE: ammoniti: Pezzella, Doppio (C), Mastromonaco, Contessa (T). angolo: 3-1 per la Cavese. recupero 1′ pt, 4′ st