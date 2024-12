Con il Giugliano l’ultima del Taranto allo Iacovone

Lo stadio, che verrà interamente trasformato in un cantiere in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, ospiterà alle 17.30 la sfida con i campani. Rossoblù con il 4-4-2

Scendere in campo è un atto dovuto per rispettare sé stessi, la piazza, gli avversarsari e la lega. Il Taranto, alle 17.30 in uno Iacovone a porte chiuse, ospiterà il Giugliano per la prima giornata di ritorno. Il risultato sarà l’ultimo dei problemi di un gruppo che avrebbe messo in mora la società e vorrebbe soltanto esprimersi in un contesto adeguato. Sarà la prima partita di Maurizio Bisignano, quarto allenatore di questa disgraziata stagione. Forte della deroga di un mese, potrà guidare la squadra che schiererà con il 4-4-2. Tra i pali dovrebbe esserci Meli al posto di Del Favero. Meli tornerà titolare dopo la splendida vittoria di Avellino del 3 novembre e che illuse sulla possibilità di poter risalire la classifica. Purtroppo in 49 giorni tutto è precipitato e frenare la caduta agli inferi della serie D appare pura utopia. Davanti all’estremo difensore, una linea a quattro composta dagli esterni Mastromonaco e Contessa e dai centrali Papazov e De Santis. Sulla mediana agiranno Guarracino, Matera, Speranza e Fiorani, mentre la coppa di attaccanti sarà composta da Battimelli e Zigoni. Questa sarà l’ultima gara ospitata dallo storico Iacovone, che verrà chiuso per trasformarsi interamente in un cantiere.

Le probabili formazioni

TARANTO GIUGLIANO(Stadio Erasmo Iacovone, ore 17,30)

TARANTO (4-4-2): Meli; Mastromonaco, De Santis, Papazov, Contessa; Guarracino, Fiorani, Matera, Speranza; Zigoni, Battimelli. All.: Bisignano.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Ciuferri, Njambè, D’Agostino. All.: Bertotto.

ARBITRO: Ancora (Roma 1).