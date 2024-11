Guarracino e Zigoni per fare male al Benevento

Questo pomeriggio alle 15, il Taranto ospiterà il Benevento capolista. Cazzarò cambia la coppia di attaccanti, lasciando Giovinco e Battimelli in panchina. Non convocati gli infortunati Papazov e Contessa

Il Benevento, primo della classe, si affaccerà oggi alle 15 allo Iacovone. Il Taranto è pronto a ospitarlo, consapevole che le chance di uscire indenni dalla sfida saranno basse. Lo erano anche con Picerno, Avellino e Audace Cerignola, ma poi il campo ha raccontato altro. Questo diciottesimo incrocio (il primo risale alla stagione 1936/37 con vittoria per 2-1) presenta un coefficente di difficoltà molto alto, ma come spesso capita il calcio si dimostra una scienza non esatta. A Taranto torna da avversario Antonio Ferrara, già capitano rossoblù e che la scorsa estate ha trovato a Benevento un’occasione per migliorarsi. Michele Cazzarò, ieri confermato sulla panchina del Taranto (anche se solo per questa partita), dovrà fare a meno degli infortunati Papazov e Contessa e dello squalificato Mastromonaco. Assenze pesantissime, soprattutto sulle fasce e che potrebbero condizionare pesantemente l’esito di uno scontro che sulla carta appare impari. Nel 3-5-2, davanti Del Favero ci saranno Shiba, De Santis e Marong, mentre a centrocampo gli esterni saranno Verde e Garau e i centrali Fiorani, Matera e Schirru. Doppio cambio anche in attacco, rispetto alle ultime tre uscite, dove Guarracino e Zigoni prenderanno il posto di Giovinco e Battimelli.

TARANTO-BENEVENTO

(Stadio Erasmo Iacovone, ore 15)

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Marong; Verde, Matera, Fiorani, Schirru, Garau; Giarracino, Zigoni. All.: Cazzarò.

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Meccarillo, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Starita, Simonetti; Manconi. All.: Auteri.

ARBITRO: Andreano di Prato.