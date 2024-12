Il Taranto guarderebbe a Pasquale Luiso

Il club rossoblù starebbe pensando di affidare la panchina al “Toro di Sora”

Idea Pasquale Luiso per la panchina del Taranto. Il “Toro di Sora” potrebbe diventare il nuovo allenatore rossoblù, comunque non prima del 5 gennaio, quando si giocherà a Latina. Contro i pontini, in ogni caso, ci sarà Maurizio Bisognano. Se il proposito andasse in porto, il tecnico 55enne potrebbe dirigere il primo allenamento con vista sulla gara del 12 gennaio allo Iacovone con il Messina. Luiso ha allenato l’ultima volta in Serie D a Chieti nella scorsa stagione. Un’avventura iniziata a fine febbraio 2024, al posto del dimissionario Iezzo e terminata il successivo 30 giugno. Da giocatore ha collezionato oltre 400 presenze tra i professionisti (A, B e C) in squadre come Sampdoria, Vicenza, Piacenza e Salernitana.

credit foto: pagina Instagram di Pasquale Luiso