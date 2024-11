La Consultrust è pronta a cedere il 90% del Taranto

La fiduciaria, titolare delle quote di maggioranza che fanno capo alla famiglia Giove, ha messo al corrente la Aps Taras con apposita Pec

La APS Taras 706 a.C., socio di minoranza del Taranto FC 1927 con il 7%, comunica di aver ricevuto dalla Consultrust Fiduciaria Srl «la notifica via Pec della volontà di cessione del 90% delle quote di maggioranza ad Apex Capital Global LLC, ai fini – si legge in un comunicato stampa – della facoltà di esercizio della prelazione prevista per gli altri soci del club». A sua volta l’Aps Taras rende nota la rinuncia al diritto di prelazione che: «sarà inviata per pec a breve alla stessa Consultrust Fiduciaria Srl».