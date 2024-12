Nel silenzio dello Iacovone, urla di gioia il Giugliano

Il Taranto cede 2-0 ai campani. Fatale l’ultimo quarto d’ora della ripresa

Il Taranto prenatalizio perde 2-0 con il Giugliano e raccoglie la sesta sconfitta consecutiva. In questi tempi di vacche estremamente magre, il risultato è l’ultima delle preoccupazioni e persino il ruolo di fanalino di coda passa inosservato. Fa tristezza pensare che questa possa essere l’ultima partita da giocare nello storico Iacovone, prima della definitiva chiusura per i Giochi del Mediterraneo del 2026.

La squadra, schierata con il 3-5-2 da Maurizio Bisignano al suo esordio in panchina, si esprime discretamente, ma manca il guizzo vincente. Il Giugliano fa il suo senza strabiliare. Il primo tempo trascorre senza veri sussulti. A rompere la monotonia provano Mastromonaco (27′) e Speranza (37′) con esito uguale: palla a lato. Nella ripresa calma piatta sino al 33′ quando l’esterno destro di Giorgione piega le mani di Meli. Il Taranto è scosso e va in ginocchio 120 secondi dopo sul gol Masala da pochi metri

Il tabellino

TARANTO-GIUGLIANO 0-2

MARCATORI: 33′ Giorgione, 35′ Masala

TARANTO (3-5-2:) Meli; Papazov (40′ st Fiorentino), De Santis, Verde; Mastromonaco, Speranza, Matera (40′ st Iervolino), Fiorani (28′ st Schirru), Guarracino (31′ st Sacco ); Zigoni, Battimelli. A disp.: Caputo, Panfili, Contessa, Marong, Garau, Giovinco, Vaughn, Locarno, Zerbo. All.: Bisignano.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore Oyewale; De Rosa (10′ st Maselli), Celeghin (30′ st De Paoli sv), Peluso (10′ st Giorgione); Ciuferri (30′ st D’Agostino sv), Padula, Njambe (18′ st Masala). A disp.: Barosi, La Rocca, Minelli, Nuredini, Leshi. All.: Bertotto.



ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1.

Guardalinee: Nigri e Cavalli.

Quarto ufficiale: Molinaro di Lamezia Terme.





NOTE: gara a porte chiuse per i lavori di ristrutturazione dello Iacovone ammoniti: Valdesi (G), Verde (T), Guarracino (T), Papazov (T), Meli (T), Njambe (G), De Santis (T), Sacco (T). Angoli 3-3. Rec. 2′ pt, 6′ st