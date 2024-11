Stadio Erasmo Iacovone: il primo colpo di piccone verrà assestato il 18 novembre

Tra cinque giorni inizieranno i lavori di demolizione, per la costruzione del nuovo impianto per i Giochi del Mediterraneo 2026

Al via i lavori di demolizione dell’Erasmo Iacovone in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il primo colpo di piccone verrà dato lunedì 18 novembre, ma non è detto che il Taranto smetta di giocarvi subito. La speranza è di arrivare a fine anno e, in particolare, chiudere così il girone di andata. Alla sua conclusione mancano cinque giornate, di cui due interne con la capolista Benevento sabato 23 novembre e con il Catania domenica 8 dicembre. A queste, il 22, si aggiungerebbe la prima di ritorno con il Giugliano. Quest’ultima gara cadrebbe due giorni dopo la scadenza della convenzione tra società e Comune di Taranto per l’uso della struttura. Una data che potrebbe essere rivista a stretti giro. La società rossoblù vorrebbe continuare a sfruttare l’impianto, ma sarà una situazione da aggiornare di volta in volta. Certamente spingerà per disputare allo Iacovone la gara con il Benevento.