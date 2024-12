Taranto, le attese tradite

Il mancato closing con la Apex Capital Global, restituisce il club rossoblù al socio di maggioranza

Alle porte del nuovo anno si moltiplicano le ansie e le perplessità attorno al Taranto. Dubbi misti a paure derivati dai troppi intoppi del secondo semestre del 2024. Il Natale dei tifosi è trascorso con gli stessi sguardi vuoti di chi scartando un regalo scopre che non contenga nulla. Pacchi vuoti, attese tradite e ambizioni martirizzare con poco sensibilità. Soltanto sino allo scorso maggio si sognava qualcosa di grande: altri tempi, per quanto si stia parlando di appena pochi mesi fa. Tra le mani soltanto un pugno di mosche pronte a fuggire lontano. La delusione, principale strascico del mancato accordo tra socio di maggioranza (famiglia Giove) e acquirente britannico (Mark Campbell e soci vari della Apex Capital Glocal LLC), la fa da padrona.Troppe le parole lasciate libere di fluttuare senza fare seguire fatti. Questa l’eredità lasciata da chi avrebbe dovuto comprare il club restituendolo ai fasti di una volta. Con buona pace della Serie A, contemplata nei programmi a lunga scadenza di Campbell, e che rimarrà ancora una volta un sogno. Senza la massima serie c’è solo il duro atterraggio nella realtà, il cui ultimo passaggio sarebbe stato il grido di allarme sei giocatori rossoblù. A seguire la serie D da certificare tra quattro mesi. A meno di miracoli, perché solo di questo si tratta. Con il presidente Massimo Giove, che ha ripreso a mettere ordine nelle stanze del club. Un anno fa di questi tempi una squadra forte e coesa, agli ordini di Eziolino Capuano cercava di attestarsi tra le migliori del girone e ci riusciva facendo battere le mani al pubblico dello Iacovone. Dodici mesi dopo una squadra allo sbando, sinora guidata da quattro allenatori e non è detto che non diventino cinque, molto prima della ripresa del campionato. Sarebbe un primato. Il 5 gennaio il Taranto sarà in trasferta a Latina, con cui all’andata pareggiò 1-1. Si annuncia un nuovo calvario, per questa seconda parte di stagione.