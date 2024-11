Taranto, Sapio pronto a lasciare

Questa mattina l’incontro tra Campbell e il responsabile del settore giovanile

Arrivano le prime mosse della Apex Capital Global LLC sul nuovo assetto societario del Taranto. Questa mattina Mark Campbell, amministratore e legale rappresentante del fondo, ha incontrato Piergiuseppe Sapio, responsabile del settore giovanile e punto di riferimento della prima squadra negli ultimi due mesi. La potenziale nuova proprietà del club rossoblù ha chiesto a Sapio di coordinare esclusivamente il vivaio, ma senza trovare un accordo. Dopo la gara di Benevento, Sapio lascerà il Taranto. Si sarebbe conclusa anche l’esperienza di Michele Cazzarò sulla panchina della prima squadra. Il tecnico tarantino tornerà a guidare la Primavera. Inizialmente la società aveva ventilato la possibilità che in panchina con il Benevento andasse il secondo Enzo Murianni, ma poi l’ipotesi è stata scartata. Sempre che non ci sia un dietro front nel riconsiderare la posizione di dell’allenatore tarantino. A questo punto si attende la nomina di un nuovo allenatore e di un direttore sportivo. Qualunque decisione, però, è da subordinare al pagamento della fidejussione di 350.000 euro che la Apex dovrà versare alla federazione, in sostituzione della precedente della vecchia proprietà.