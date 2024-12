Giuseppe Pinelli è la 18esima vittima di Piazza Fontana: precipiterà tre giorni dopo la strage da una finestra della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli. La finestra era quella dell’ufficio del commissario Luigi Calabresi che sarà ucciso a colpi di pistola tre anni dopo la strage. La testimonianza inedita dell’anarchico Pasquale Valitutti, presente in questura quella sera, e la testimonianza di un ex brigatista gettono un’ombra sui due delitti successivi alla strage di piazza Fontana