domenica 18 Gennaio 26
CP

Battista attacca il M5S: “Il declino della città è anche responsabilità sua”

Politica

Articoli Correlati

Siate liberi

Vincenzo Carriero -
Leggere "Il socialismo delle libertà" di Claudio Signorile per ricongiungere la politica alla cultura. E offrire alla sinistra italiana molto più dei carri allegorici....
Read more

Giunta pugliese, gli auguri di Fischetti

CP -
Le parole del consigliere regionale di Fragagnano, eletto nella lista Decaro “Auguri di buon lavoro alla nuova Giunta regionale, chiamata ad affrontare una fase complessa...
Read more

Giunta Decaro: le deleghe dei dieci assessori

CP -
Volti nuovi e riconferme, ma nessuno dei rieletti ha la stessa delega precedente. Unico tarantino Donato Pentassuglia Il presidente Decaro ha assegnato ieri le deleghe...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand