Bonifiche, Di Santo (PSI): “Condividiamo le preoccupazioni espresse dal Commissario Uricchio”

“Chiediamo ai deputati e ai senatori tarantini di difendere gli interessi del nostro territorio”

“Distrarre i fondi destinati alle bonifiche sul territorio della provincia dì Taranto ed attribuirli ad altri investimenti è una operazione che indebolisce il piano generale di tutela ambientale già deliberato e dì cui Taranto ha assoluta necessità.” Lo afferma in una nota Laura Di Santo, componente della segreteria nazionale Del Partito Socialista Italiano.

“Guardiamo con preoccupazione alle manovre del governo su quei fondi già destinati e condividiamo le preoccupazioni espresse dal commissario straordinario delle bonifiche prof. Vito Felice Uricchio, e dalle altre associazioni ambientaliste. – Sottolinea – Le operazioni concrete già poste in essere dimostrano invece che per la realizzazione completa del piano sono necessari più fondi di quelli stanziati, quindi una nuova programmazione finanziaria pluriennale.

Chiediamo a tutti i deputati e senatori eletti sul nostro territorio (tutti dì centrodestra) – conclude Di Santo – di difendere, almeno questa volta, gli interessi del nostro territorio facendo il loro dovere e vigilando affinché gli importantissimi programmi dì bonifica e di riconversione ecologica vengano portati a termine senza distrazioni dì fondi e senza ulteriori piani dì finanza ‘creativa” a danno dei cittadini della città e della provincia dì Taranto.”