Clamoroso a Massafra. Forza Italia in maggioranza con la sindaca Zaccaro

di Angelo Nasuto

L’importante novità riguarda il passaggio di ben quattro consiglieri di maggioranza al partito di Forza Italia: si tratta di Antonio D’Errico, Giandomenico Pilloli, Angelo Giannotta e Michele Bommino, i quali stamane con un comunicato hanno ufficializzato l’ingresso nel partito berlusconiano

Oggi è arrivata a Massafra la conferma ufficiale di una importante novità politica che era nell’aria da tempo. E che noi di CosmoPolismedia avevamo fotografato bene in un nostro precedente articolo. L’importante novità riguarda il passaggio di ben quattro consiglieri di maggioranza al partito di Forza Italia: si tratta di Antonio D’Errico, Giandomenico Pilloli, Angelo Giannotta e Michele Bommino, i quali stamane con un comunicato hanno ufficializzato l’ingresso nel partito di berlusconiana nascita.

Il passaggio, hanno affermato i quattro, è maturato dopo una fase di profonda riflessione, segnata comunque dall’adesione di quattro figure di spicco del panorama politico locale ad un partito da sempre di centrodestra. Una scelta che gli stessi consiglieri definiscono “naturale”, per consolidare l’identità moderata, liberale ed europea del territorio.

Ma c’è molto di più come conseguenze future di questo passaggio: innanzitutto tale novità è stata sancita dalla dichiarazione di un’azione definita come “scelta per dare sempre più voce all’area di centrodestra predominante in città”. Ciò vuol dire che l’amministrazione comunale della Tebaide vuole darsi un volto di centrodestra, lasciando la vocazione iniziale che era stata civica e apartitica. Anche perché nello stesso comunicato si dice che la proposta, condivisa dal capogruppo in consiglio comunale Vita Massaro e dal consigliere, nonché commissario cittadino di Antonio Viesti, ha ricevuto il pieno consenso della segreteria provinciale guidata dall’On. Vito De Palma e dal consigliere regionale Avv. Massimiliano Di Cuia.

In più occorre aggiungere che la decisione, come hanno dichiarato congiuntamente i consiglieri, ha una matrice prettamente politica, che, comunque non comporta alcuna modifica all’assetto dei gruppi all’interno del Consiglio Comunale. “Proveniamo culturalmente e politicamente – hanno poi aggiunto – dall’area di centrodestra e riteniamo che Forza Italia sia oggi l’unico contenitore capace di interpretare i nostri valori e di dare risposte concrete alle istanze dei cittadini attraverso una proposta seria, equilibrata e radicata”.

Ma qual è la reazione di chi guida l’amministrazione comunale a Massafra? Il sindaco Giancarla Zaccaro ha così risposto: “sono super tranquilla e serena perché non è cambiato assolutamente nulla e ognuno può esprimere la propria appartenenza politica, senza ledere la loro appartenenza alla maggioranza. E poi non posso imporre nulla riguardo l’estrazione politica, che ognuno di noi ha e che loro stessi hanno espresso all’interno del centrodestra”. E per le eventuali reazioni di chi vuole mantenere la natura civica dell’amministrazione il primo cittadino ha così chiosato: “sono certa che diano fiducia piena alla mia figura di sindaco e si lasciano guidare da me”.

Bisogna poi riportare l’altra conseguenza quasi certa: l’ingresso in maggioranza del consigliere Antonio Viesti, che fu eletto in Forza Italia, partito l’anno scorso che sosteneva come candidato sindaco Emanuele Fisicaro, il competitor alternativo alla sindaca eletta.