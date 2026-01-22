Comune, avviata procedura videosorveglianze Piazzale Bestat ed Ex Baraccamenti Cattolica

A febbraio, i dispositivi di videosorveglianza, saranno montati e lo comunica nella nota stampa

Lo comunica il Comune di Taranto nell nota stampa, che ha già avviato le attività propedeutiche per l’installazione di postazioni di videosorveglianza nel Piazzale Bestat e nella zona degli Ex Baraccamenti Cattolica. A febbraio i dispositivi saranno montati. Si tratta dei primi due nuovi sistemi integrati che verranno posizionati nel territorio comunale con centralizzazione dei flussi video presso il Centro di Controllo della Polizia Locale di Taranto. Il potenziamento della sorveglianza sarà predisposto anche nella zona Tramontone-Mare ma sono in itinere ulteriori valutazioni in riferimento a zone considerate sensibili.

L’Amministrazione comunale di Taranto per il tramite della Polizia Locale collabora costantemente con le Forze dell’Ordine, e sotto il coordinamento della Prefettura, per garantire la sicurezza urbana e aumentare la percezione di fiducia negli organi preposti al controllo e alla vigilanza.

Le attività in essere della Polizia Locale sono le più svariate, a partire dal contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. È di qualche giorno fa, infatti, la notizia di un intervento rapido su segnalazione di una donna vittima di un tentativo di estorsione; l’uomo è stato poi arrestato dalla Polizia.

Il tema della sicurezza, che comprende la tutela dei cittadini e il rispetto delle regole basilari del vivere comune, non solo è una priorità per l’Amministrazione comunale, ma è un tema fondamentale e strategico sul quale viene posta una particolare attenzione, anche in termine di investimenti, attraverso una verifica puntuale delle aree critiche e una pianificazione che permette interventi mirati.