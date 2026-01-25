Consiglio regionale, per la vicepresidenza avanza il nome di Renato Perrini

Maggioranza al lavoro per completare il quadro delle cariche istituzionali

Dopo la nomina della giunta regionale, si aprirebbe ora il capitolo delle altre cariche istituzionali. In particolare, per la vicepresidenza del Consiglio regionale il nome più accreditato sarebbe quello di Renato Perrini, che in queste ore risulterebbe tra i profili più gettonati negli ambienti politici.

Secondo quanto filtra, Perrini potrebbe raccogliere un ampio consenso, anche in virtù del suo percorso politico e dell’esperienza maturata in Consiglio. La scelta, tuttavia, non sarebbe ancora formalizzata. L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.