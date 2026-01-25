domenica 25 Gennaio 26
CP

Consiglio regionale, per la vicepresidenza avanza il nome di Renato Perrini

Politica

Articoli Correlati

Lazzàro (FdI), Rottamazione quinquies: “Taranto rischia di perdere oltre 30 milioni di tributi non riscossi”

CP -
Depositata un'interpellanza urgente in Consiglio comunale: "Serve una scelta rapida e responsabile, non è un condono ma uno strumento per dare ossigeno al bilancio...
Read more

Manduria, Sammarco: “Plastica sulle spiagge, l’intervento tempestivo della Capitaneria”

CP -
"Si è svolto un importante sopralluogo della Capitaneria di Porto sulle spiagge di San Pietro in Bevagna, per indagare il fenomeno dei particolari e...
Read more

Pd, Filippetti: “Imbarazzante il silenzio di Salvini su condanna Gugliotti”

CP -
"Apprendiamo della notizia della condanna (patteggiata) di Giovanni Gugliotti, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per i reati di calunnia e falso...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand