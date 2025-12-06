Di Bello: “Formalizzata la richiesta per la seduta monotematica sui rifiuti”

“È stata richiesta la partecipazione dei vertici di Kyma Ambiente, dell’Assessore all’Ambiente e dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti, così da garantire un quadro informativo completo anche in relazione alle ricadute economiche e sociali connesse alla gestione dei rifiuti”

Il consigliere comunale Mirko Di Bello ha formalizzato la richiesta per la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata al servizio di igiene urbana e alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Taranto, dopo aver raggiunto il numero di firme necessario ai sensi del regolamento comunale.

La richiesta è stata sottoscritta dai gruppi consiliari: CON Di Bello – P.R.I. (Mirko Di Bello), Movimento 5 Stelle (Annagrazia Angolano), Evviva Taranto – UDC (Emiliano Messina), Fratelli d’Italia (Tiziano Toscano, Luca Lazzaro, Gianpaolo Vietri). Prima Taranto (Adriano Tribbia, Francesco Tacente), Riformisti–Socialisti (Gianni Azzaro) e Forza Italia (Massimiliano Stellato, Massimiliano Di Cuia).

“Nel documento trasmesso agli organi istituzionali vengono evidenziate le principali criticità che interessano il servizio di igiene urbana, in particolare l’accumulo dei rifiuti in diverse aree della città e il progressivo peggioramento del decoro urbano. Si tratta di aspetti che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente urbano e sull’immagine complessiva del territorio. – Si legge nella nota – La convocazione della seduta monotematica è finalizzata a sviluppare un confronto approfondito e trasparente sulle modalità operative del servizio, sullo stato della raccolta differenziata, sulle prospettive di miglioramento e sulla sostenibilità economico-finanziaria del sistema.

È stata richiesta la partecipazione dei vertici di Kyma Ambiente, dell’Assessore all’Ambiente e dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti, così da garantire un quadro informativo completo anche in relazione alle ricadute economiche e sociali connesse alla gestione dei rifiuti.

L’iniziativa, sostenuta unitariamente dalle forze di minoranza, rappresenta un contributo istituzionale rilevante per affrontare una priorità amministrativa non più differibile. – Concludono – L’obiettivo è garantire a Taranto un servizio di igiene urbana moderno, efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di accompagnare la città nel suo percorso di crescita e miglioramento.”