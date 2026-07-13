Ex Ilva, Filippetti (Pd): “L’unica strada è la nazionalizzazione”

“Per il Partito Democratico di Taranto esiste una sola strada credibile: una forte partecipazione pubblica per garantire gli investimenti necessari, guidare la transizione ecologica, tutelare l’occupazione e assicurare finalmente un futuro industriale e ambientale alla nostra comunità”

“Cancellare la decarbonizzazione della siderurgia significa cancellare il futuro di Taranto.” Lo afferma in una nota Anna Filippetti, segretario provinciale Pd di Taranto.

“Dopo un anno e mezzo di annunci, rinvii e trattative mai concluse, siamo ancora al punto di partenza. Ogni volta ci viene detto che l’accordo è imminente, ma ogni volta si ricomincia da zero. – Afferma – È il fallimento di una strategia fatta di propaganda e improvvisazione, che continua a tenere in ostaggio lavoratori, imprese e cittadini.

Per il Partito Democratico di Taranto esiste una sola strada credibile: una forte partecipazione pubblica per garantire gli investimenti necessari, guidare la transizione ecologica, tutelare l’occupazione e assicurare finalmente un futuro industriale e ambientale alla nostra comunità.” Conclude Anna Filippetti.