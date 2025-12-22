Fatti più in là

di Maria D’Urso

Di Gregorio e Galeandro: i due consiglieri comunali si allontanano fisicamente dai banchi della maggioranza. E trovano posto vicino a Di Bello. Tutta colpa del collegio dei probiviri del Pd

Movimenti in consiglio comunale. La massima assise cambia ancora geografia. Vincenzo Di Gregorio e Virginia Galeandro siederanno in consiglio comunale accanto al consigliere di opposizione Mirko Di Bello. Un movimento che, tuttavia, non precluderà la loro posizione, dal momento che continueranno a rimanere nel Partito Democratico e nella maggioranza del sindaco Piero Bitetti. Nonostante ciò, questa scelta alimenta inevitabilmente interrogativi e letture politiche, dal momento che, come abbiamo più volte riferito, tra il consigliere dem e alcuni componenti della maggioranza non scorra buon sangue.