mercoledì 28 Gennaio 26
CP

Infrastrutture e mobilità, incontro tra l’assessore Piemontese e il sindaco Bitetti

Politica

Articoli Correlati

Comune, c’è il bando per il mercato Salinella

CP -
di Maria D'Urso L'avviso pubblico è rivolto agli operatori economici che già usufruiscono dell'area per riorganizzarla Il Comune di Taranto riorganizza il Mercato Salinella. E...
Read more

Interesse manifesto

CP -
Il gruppo Ladisa valuta l'acquisizione di asset immobiliari in Città Vecchia I Ladisa guardano alla riqualificazione della Città vecchia di Taranto. È quanto si apprende...
Read more

San Cataldo Taranto, Dinoi (Noi Moderati): “La farsa continua, era solo propaganda”

CP -
"L'avevamo detto, denunciato e previsto e i fatti danno ragione a Noi Moderati, ma non c'è nulla da festeggiare: a perdere sono i cittadini...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand