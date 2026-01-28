Infrastrutture e mobilità, incontro tra l’assessore Piemontese e il sindaco Bitetti

Avviati approfondimenti su collegamenti ferroviari e aeroportuali

Avviare un lavoro serio e condiviso sulle criticità della mobilità jonica che colpiscono anzitutto i pendolari e sui collegamenti strategici in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026: questo l’obiettivo dell’incontro di stamattina tra l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che lo aveva richiesto per affrontare alcuni problemi relativi alla mobilità ferroviaria e ai collegamenti con gli aeroporti pugliesi.

Nel corso del confronto sono state esaminate, con approccio concreto e condiviso, le principali questioni che incidono sulla qualità della mobilità nell’area jonica, a partire da una migliore efficienza dei collegamenti ferroviari e dai disagi provocati ai pendolari dall’interruzione dei collegamenti ferroviari sulla direttrice Bari–Taranto.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze connesse ai “Giochi del Mediterraneo 2026”, in programma a partire dal prossimo 21 agosto, per i quali risulta strategico il potenziamento dei collegamenti tra Taranto e gli scali aeroportuali di Bari e Brindisi. Attualmente sono attivi complessivamente sette collegamenti per cinque giorni a settimana: l’obiettivo condiviso è valutarne l’estensione, in relazione alla programmazione dei voli straordinari previsti nel periodo estivo.

In questo senso, l’assessore Piemontese si è impegnato a svolgere un immediato approfondimento con Aeroporti di Puglia, così da calibrare in modo efficace l’offerta di trasporto terrestre.

Sul piano delle prospettive di medio termine, Piemontese ha ribadito l’impegno della Regione Puglia ad aprire un tavolo di confronto con i concessionari delle reti ferroviarie, finalizzato a valutare soluzioni strutturali per il miglioramento dei collegamenti ferroviari ordinari tra Taranto e l’aeroporto di Bari e l’aeroporto di Brindisi. In questo ambito, è stata richiamata una prima ipotesi di lavoro basata su un accordo di reciprocità tra diversi operatori, che richiederà ulteriori verifiche tecniche.

“L’incontro – ha dichiarato l’assessore Piemontese – ha consentito di mettere a fuoco priorità e nodi da sciogliere, avviando un percorso di approfondimento necessario per assumere decisioni solide e coerenti con le esigenze dei cittadini, dei pendolari e dei grandi eventi internazionali che attendono la Puglia”.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori incontri tecnici, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e progressive per rafforzare l’accessibilità e l’integrazione dei sistemi di mobilità nell’area tarantina.