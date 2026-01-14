Legge di Bilancio 2026, Falcone (Con): “I Comuni aderiscano alla Rottamazione Quinquies”

La Legge di Bilancio per il 2026 introduce la possibilità per i Comuni e gli Enti locali di aderire alla Rottamazione Quinquies prevedendo l’eliminazione delle sanzioni a carico dei cittadini e l’introduzione di altre forme di agevolazione fiscale per i tributi locali” lo dichiara nella nota stampa, il coordinatore Provinciale CON Francesco Andrea Falcone

Il Movimento Politico CON guarda, con favore, alla adesione alla misura invita tutti i circoli territoriali a promuovere presso le loro amministrazioni locali, le relative delibere che devono essere adottate entro 60 giorni dalla data odierna secondo la disciplina della Legge 199 2025: “E’ possibile così ridurre le sanzioni a carico dei contribuenti per IMU e TARI prevalentemente, come per gli altri tributi locali.

Una misura a sostegno dei cittadini che non impatta negativamente sulla riscossione del tributo ma alleggerisce il carico tributario per migliaia di persone che nei termini non sono state in grado di pagare. L’equità fiscale rispetto ai cittadini puntuali è rispettata.

I Comuni possono anche prevedere forme di agevolazione nella riscossione di altre entrate patrimoniali come oneri di urbanizzazione, canoni di locazione, contributi per il servizio di mense scolastiche, ecc” conclude Falcone.