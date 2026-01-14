mercoledì 14 Gennaio 26
CP

Legge di Bilancio 2026, Falcone (Con): “I Comuni aderiscano alla Rottamazione Quinquies”

Politica

Articoli Correlati

Regione Puglia, Decaro: “A breve avremo la giunta”

CP -
“Ho un'idea già da diverso tempo. In questi giorni sto cercando di riallineare le deleghe dei singoli assessorati con le competenze dei dipartimenti” "Ho un'idea...
Read more

Allarme sicurezza, M5S: “Commercianti e cittadini lasciati soli”

CP -
Il Movimento 5 Stelle lancia l’allarme sicurezza a Taranto e si schiera al fianco di commercianti e cittadini, denunciando l’escalation di furti, rapine e...
Read more

Massafra, problemi CPI: attaccano Ramunno e Fisicaro

CP -
di Angelo Nasuto Per i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia la città continua a pagare un alto prezzo ai mancati miglioramenti. Molti i disagi per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand