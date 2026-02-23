Maiorano (FdI): “Leonardo torna ad assumere a Grottaglie: una grande notizia per Taranto”

A detta dell’On. Giovanni Maiorano, parlamentare di Fratelli d’Italia il ritorno delle assunzioni dimostra che il nostro territorio ha ancora grandi potenzialità industriali e occupazionali

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia, riportata dal Quotidiano di Puglia, della ripresa delle assunzioni nello stabilimento Leonardo di Grottaglie, la prima dopo il 2019. Si tratta di un segnale concreto e atteso che restituisce fiducia ai lavoratori, alle famiglie e all’intero territorio della provincia di Taranto e della Puglia.”

Lo dichiara l’On. Giovanni Maiorano, parlamentare di Fratelli d’Italia.

“Il ritorno delle assunzioni dimostra che il nostro territorio ha ancora grandi potenzialità industriali e occupazionali. In questi anni difficili non abbiamo mai smesso di credere nel rilancio di Grottaglie e oggi vediamo i primi risultati concreti.”

“Un ringraziamento va anche al lavoro serio e determinato del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha rimesso al centro l’industria, il lavoro e il sostegno alle imprese strategiche italiane. Le politiche del Governo stanno creando condizioni favorevoli alla crescita e alla tutela dei posti di lavoro, e questa ripartenza ne è un segnale importante.”

“Come rappresentante del territorio – conclude Maiorano – continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione del piano industriale, affinché questa prima fase di assunzioni sia solo l’inizio di un percorso più ampio di rilancio, con ulteriori investimenti, stabilizzazione dei lavoratori e nuove opportunità per i giovani e un futuro di sviluppo per il nostro territorio.”