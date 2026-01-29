Manutenzione stradale, Battista: “Oltre 700.000 € a ditte esterne mentre Kyma Servizi viene umiliata”

La Lega accusa: “Appalti milionari per chiudere le buche, il Comune mortifica Kyma e spreca risorse”

“L’amministrazione Bitetti continua a preferire la strada dei costosi affidamenti privati invece di investire sulle proprie risorse umane e tecniche, con un danno evidente per l’efficienza del servizio e per le tasche dei cittadini. Mentre l’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Ionoce sbandiera interventi per la sicurezza stradale, le carte dicono altro.”

Così, Francesco Battista, Segretario Cittadino Lega Taranto.

Con la Determina di avviso gara n. 7522 del 29/10/2025 (Reg. Area 735) è stato approvato un progetto esecutivo da ben 900.000 euro complessivi. Di questi, la successiva Determina di aggiudicazione n. 9164 del 16/12/2025 (Reg. Area 944) ha formalizzato l’affidamento ad un operatore economico per un importo contrattuale di oltre 700.000.

L’oggetto formale dell’Accordo Quadro parla di ‘interventi di manutenzione straordinaria’ e ‘riqualificazione delle infrastrutture pedonali e carrabili’.

“Ma nei fatti, – commenta Battista – questa amministrazione, usa queste ingenti somme per la semplice chiusura delle buche, da come si evince dalla nota stampa dello stesso assessore e dalle interviste rilasciate alle tv locali con tanto di video mentre gli operatori della ditta aggiudicatrice appunto chiudono buche, un’attività ordinaria che dovrebbe essere gestita stabilmente dal Comune. È una mancanza di coraggio politico che denunciamo da tempo.”

Infatti lo scorso 6 settembre, aggiunge, “avevamo formalizzato ufficialmente con una nota stampa la nostra proposta indicando come soluzione l’internalizzazione del servizio”.

Affidare all’esterno lavori per migliaia di euro in due anni significa non solo sprecare risorse, ma anche calpestare la dignità e la professionalità degli operatori di Kyma Servizi che da ciò che mi risulta saranno relegati alla copertura di buche di piccolissime dimensioni. Questi lavoratori vengono sistematicamente ridimensionati nelle loro funzioni invece di essere valorizzati e dotati dei mezzi necessari per intervenire direttamente sulla viabilità cittadina. Perché Bitetti e Lonoce hanno così tanta paura di potenziare la nostra azienda partecipata e preferiscono affidare i lavori esternamente?”, si domanda il segretario cittadino Lega Taranto.

“Internalizzare la manutenzione comporterebbe vantaggi enormi in termini di risparmio economico, tempestività d’intervento e operatività. Invece, si continua con la politica degli annunci e dei ‘cerotti’ sull’asfalto, delegando tutto all’esterno. Continueremo a dare battaglia – conclude – affinché le risorse dei tarantini vengano investite per valorizzare le nostre maestranze e non per alimentare un sistema di appalti che non risolve i problemi strutturali delle nostre strade”.