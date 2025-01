Puglia: strategie future e politiche sociali al centro del tavolo regionale

Durante l’incontro tenutosi ieri, il presidente Michele Emiliano ha illustrato i progetti su occupazione, politiche di genere e coinvolgimento dei cittadini

Si è tenuta ieri, mercoledì 8 gennaio, presso la presidenza della Regione Puglia, un’importante riunione presieduta dal Presidente Michele Emiliano. A riferirlo è il consigliere Cosimo Borraccino, delegato per l’attuazione del Piano Taranto.

“Lunga e proficua riunione”, ha commentato, illustrando i principali temi affrontati durante l’incontro. Al centro del dibattito, la strategia mareasinistra, le politiche occupazionali di Arpal rivolte ai lavoratori pugliesi presenti su LinkedIn ma non residenti in regione, oltre a questioni riguardanti le politiche di genere, le residenze universitarie e l’attuazione dell’accordo Fsc.

Il presidente Emiliano ha delineato le prossime mosse dell’amministrazione regionale, puntando fortemente sul coinvolgimento dei cittadini. Come sottolinea Borraccino, l’obiettivo è “far sì che proposte e idee possano migliorare il governo della nostra Regione” attraverso “la consueta partecipazione popolare”.

Il consigliere ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti finora dall’amministrazione regionale: “Tanto abbiamo fatto in questi anni in Puglia, dobbiamo continuare così, col buon governo della nostra terra”, ha dichiarato al termine dell’incontro, manifestando ottimismo per i progetti futuri in cantiere.