Regionali, Fratelli d’Italia fa il pieno di voti a Maruggio

“Il risultato ottenuto a livello locale testimonia un rapporto autentico con i cittadini, fondato su ascolto, presenza e concretezza. Continueremo a lavorare per dare al territorio una rappresentanza forte, credibile e capace di tradurre in fatti le esigenze dei cittadini”

Ancora una volta Fratelli d’Italia a Maruggio registra un risultato di grande rilievo alle elezioni regionali, confermandosi la principale forza politica del territorio con una percentuale che sfiora il 40%.

“L’esito delle urne testimonia la conferma e fiducia che la comunità di Maruggio ripone nel progetto politico della premier Giorgia Meloni. Un successo che porta, ovviamente, la firma dell’impegno costante e della presenza determinante del parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano. – sottolineano – Un consenso significativo che rappresenta, evidentemente, non solo un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio negli ultimi anni, ma anche un forte mandato a proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso.”

“Il risultato ottenuto a livello locale testimonia un rapporto autentico con i cittadini, fondato su ascolto, presenza e concretezza. – Afferma il deputato Giovanni Maiorano – Ringrazio tutti gli elettori per la fiducia accordata e per l’instancabile supporto dimostrato in questa importante tornata elettorale. Continueremo a lavorare per dare al territorio una rappresentanza forte, credibile e capace di tradurre in fatti le esigenze dei cittadini.”

Il partito di Giorgia Meloni a Maruggio, nonostante l’assenza di candidati locali, ottiene il miglior risultato in termini di percentuali della provincia di Taranto (secondo solo a Crispiano che risponde egregiamente alla candidatura di Renato Perrini).

Nella circoscrizione di Taranto Fratelli d’Italia ha conquistato due seggi: il primo vede la riconferma di Renato Perrini mentre il secondo del consigliere comunale di Taranto, Giampaolo Vietri, sostenuto appunto da Maiorano.