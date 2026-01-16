Rottamazione cartelle esattoriali, Tacente: ” Taranto ha bisogno di risposte rapide e concrete”

Il consigliere comunale chiede all’Amministrazione di assumere una posizione chiara e di lavorare, senza tentennamenti, per individuare una soluzione che consenta al Comune di aderire alla rottamazione dei tributi

“La possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle dei tributi comunali rappresenta un’occasione concreta e necessaria per il territorio tarantino, già da anni in una condizione di forte sofferenza economica e sociale”. Così, Francesco Tacente, Consigliere comunale Taranto.

La nuova normativa nazionale, fa sapere, “offre ai Comuni uno strumento importante per consentire a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, eliminando sanzioni e interessi, favorendo al tempo stesso il recupero di risorse per le casse comunali. Non si tratta di un “condono”, ma di una misura di equilibrio e di buon senso, che può rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti.”

In Commissione Bilancio si è finalmente iniziato a discutere di questa ipotesi. “Tuttavia, ritengo indispensabile accelerare con decisione il percorso, evitando che il tema resti bloccato in una fase interlocutoria. – commenta Tacente – È necessario calendarizzare in modo costante l’argomento e procedere con audizioni puntuali dei dirigenti e degli uffici amministrativi competenti, al fine di chiarire rapidamente i margini tecnici, finanziari e giuridici per l’adesione del Comune di Taranto.”

Poi aggiunge: “Il nostro territorio non può permettersi ulteriori rinvii. Famiglie e attività produttive vivono una fase delicatissima e hanno bisogno di strumenti concreti per rientrare nei pagamenti, mentre l’Ente ha la necessità di migliorare la propria capacità di riscossione senza aggravare il peso fiscale.”

Come opposizione responsabile, “chiediamo all’Amministrazione di assumere una posizione chiara e di lavorare, senza tentennamenti, per individuare una soluzione che consenta al Comune di aderire alla rottamazione dei tributi. È una scelta politica, prima ancora che tecnica, che può dare ossigeno al tessuto economico locale e contribuire a una gestione più equa ed efficace delle entrate comunali. Taranto ha bisogno di risposte rapide e concrete. Questa è una di quelle occasioni che non possono essere sprecate.”