Scuole, strade e impianti sportivi: il piano dei lavori pubblici per Taranto

di Emanuela Perrone

L’assessore Lucio Lonoce fa il punto sugli interventi in città, dalla manutenzione degli edifici scolastici ai cantieri per i Giochi del Mediterraneo, passando per sicurezza stradale e decoro urbano

Dalla sicurezza delle scuole al decoro urbano, passando per i cantieri legati ai Giochi del Mediterraneo, l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Taranto, Lucio Lonoce, traccia un quadro concreto dell’attività amministrativa in corso, partendo da una delle priorità più urgenti: l’edilizia scolastica. «Abbiamo trovato una situazione non buona e per questo ci stiamo dedicando con particolare attenzione agli interventi di manutenzione straordinaria», spiega, sottolineando come l’amministrazione abbia già messo in campo una gara da 725 mila euro per intervenire là dove le criticità sono più gravi, come infiltrazioni d’acqua nelle classi o cornicioni pericolanti. Gli interventi riguardano diversi plessi cittadini, tra cui Rodari, Battisti, Lorenzini, Salvemini e Leonida, e prevedono anche l’installazione a breve di un ascensore alla scuola XXV Luglio, un segnale di attenzione verso gli studenti e la piena fruibilità degli edifici. I lavori seguono un cronoprogramma preciso e non vengono effettuati contemporaneamente su più scuole: «Procediamo in base alle criticità», chiarisce Lonoce, citando l’intervento in corso alla scuola Carrieri, reso necessario dalla pericolosità dei cornicioni esterni, fortemente deteriorati dall’azione del tempo e degli agenti atmosferici.

Sul fronte dei cantieri aperti in città, l’assessore ricorda anche la realizzazione di due importanti impianti sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo, uno nel quartiere Paolo VI dedicato al rugby e il Parco Urbano Sportivo alla Salinella, un’infrastruttura moderna che prevede quattro campi da tennis, cinque campi da padel, uno skatepark.

Parallelamente, si lavora alla manutenzione straordinaria delle caditoie e dei pozzetti stradali oltre che alla sicurezza stradale, con interventi mirati per coprire buche e voragini potenzialmente pericolose. «Ci stiamo attivando, le cose si stanno facendo, certo vanno migliorate ma lavoriamo per evitare impatti negativi sui cittadini», fa sapere Lonoce.

Un impegno che si lega anche al tema del decoro urbano, centrale già in campagna elettorale, come dimostra l’intervento in piazza Ebalia con la nuova illuminazione a led e il progetto di estendere lo stesso sistema a tutta la passeggiata del lungomare. «Serve un po’ di tempo, ma lo faremo», assicura.

Lavori in corso anche sugli immobili comunali, con interventi rapidi in risposta alle segnalazioni dei cittadini. «Stiamo lavorando a 360 gradi su tutto il territorio – conclude l’assessore Lonoce – compatibilmente con le risorse disponibili e con il bilancio, senza fare promesse ma basandoci su cose concrete. Le risorse sono poche, ma abbiamo preso impegni seri e continueremo ad amministrare per trovare soluzioni alle esigenze della città», anche in accordo con il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, per migliorare la viabilità e offrire di Taranto l’immagine di una città accogliente e sicura.