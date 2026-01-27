martedì 27 Gennaio 26
CP

Scuole, strade e impianti sportivi: il piano dei lavori pubblici per Taranto

Politica

Articoli Correlati

San Cataldo Taranto, Dinoi (Noi Moderati): “La farsa continua, era solo propaganda”

CP -
"L'avevamo detto, denunciato e previsto e i fatti danno ragione a Noi Moderati, ma non c'è nulla da festeggiare: a perdere sono i cittadini...
Read more

Vestas, Filippetti (Pd): “Al fianco dei lavoratori e dei sindacati contro la chiusura”

CP -
“Non possiamo accettare che il Mezzogiorno continui a essere trattato come una variabile sacrificabile nelle strategie delle multinazionali. Un altro sito che chiude significa...
Read more

Consiglio regionale, per la vicepresidenza avanza il nome di Renato Perrini

CP -
Maggioranza al lavoro per completare il quadro delle cariche istituzionali Dopo la nomina della giunta regionale, si aprirebbe ora il capitolo delle altre cariche istituzionali....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand