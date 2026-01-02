Stea (Avanti Popolari): “Rafforzare la presenza civica in Puglia”

“Se qualcuno dovesse pensare di appropriarsi dei nostri voti attraverso persone che non rappresentano Avanti Popolari, si tratterebbe di una vigliaccata politica senza precedenti nella storia della Regione Puglia”

“I nostri voti sono di cittadini moderati che hanno votato con convinzione la nostra lista, non siamo figli di N.N.”. La lista civica Avanti Popolari, guidata da Gianni Stea, interviene nel dibattito politico pugliese sottolineando l’importanza della rappresentanza civica e moderata nella regione. Con circa 54306 voti raccolti, la lista conferma la presenza di un significativo consenso territoriale e il ruolo attivo nel panorama politico regionale.

Già assessore regionale al personale, Stea ha ribadito il carattere autonomo del progetto politico di Avanti Popolari, nato come lista civica indipendente ma parte integrante della coalizione di centrosinistra. Secondo il leader, il risultato elettorale evidenzia la necessità di valorizzare tutte le componenti della coalizione e di garantire un dialogo aperto e inclusivo tra le diverse sensibilità politiche.

Stea ha infine sottolineato l’impegno di Avanti Popolari per il futuro, confermando la volontà di consolidare la propria presenza in Regione e di continuare a proporre iniziative e progetti a favore dei cittadini pugliesi, con l’obiettivo di rafforzare una rappresentanza equilibrata e realmente partecipativa.

“Se qualcuno dovesse pensare di appropriarsi dei nostri voti attraverso persone che non rappresentano Avanti Popolari, – si legge nella nota – si tratterebbe di una vigliaccata politica senza precedenti nella storia della Regione Puglia. In questi giorni, inoltre, gran parte dei mezzi di informazione evita di menzionarci, come se non esistessimo, in palese contrasto con i principi della democrazia.“