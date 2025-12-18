Taranto, Battista: “Chiesto al Prefetto un incontro urgente per la questione rifiuti”

“Questa situazione sta suscitando un crescente allarme tra la popolazione e rischia di compromettere ulteriormente la già fragile tenuta sociale ed economica della città”

Il consigliere comunale della Lega, Francesco Battista, ha inviato al Prefetto di Taranto Paola Dessì una richiesta urgente di incontro per affrontare la questione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani in città.

“Nelle ultime settimane si è aggravato il fenomeno dell’accumulo incontrollato dei rifiuti in numerose zone del territorio comunale, con conseguenze evidenti sul piano igienico-sanitario, ambientale e del decoro urbano. – Si legge nella nota – I cassonetti risultano stracolmi o completamente inaccessibili, e in molti quartieri i rifiuti sono ormai presenti anche lungo le strade e marciapiedi, generando miasmi e attirando animali, con evidenti rischi per la salute pubblica.

Tale situazione sta suscitando un crescente allarme tra la popolazione e rischia di compromettere ulteriormente la già fragile tenuta sociale ed economica della città. – sottolinea l’esponente della Lega – A ciò si aggiunge un evidente stato di confusione nella gestione del servizio da parte degli enti preposti, che rende difficile anche comprendere tempistiche e modalità di intervento.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo assolutamente urgente un incontro per valutare l’attuale scenario, acquisire aggiornamenti ufficiali sulla reale portata dell’emergenza e verificare se sussistono le condizioni per il ripristino della normalità, – conclude Battista – anche attraverso l’intervento diretto degli organi competenti dello Stato, visto che l’Ente Civico ad oggi non è stato in grado di trovare soluzioni .”