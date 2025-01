Taranto, Bitetti: “Sulla raccolta rifiuti si continua a navigare a vista”

“Cambiare le modalità di raccolta rifiuti talvolta può rivelarsi utile, spesso però crea confusione e disorientamento. Ed è esattamente ciò che sta succedendo. Va bene la sperimentazione, non va bene l’improvvisazione”

“Su un punto siamo tutti d’accordo: migliorare il servizio della raccolta dei rifiuti, incrementando sensibilmente la quota della differenziata. Sugli strumenti e sulle scelte da adottare per raggiungere questo obiettivo, invece, si registrano, com’è normale che sia, opinioni diverse.” Così in una nota il consigliere comunale di Con, Pietro Bitetti.

“La strategia messa in campo dall’Amministrazione Melucci si presta a numerose osservazioni e critiche giustificate. Cambiare le modalità di raccolta rifiuti talvolta può rivelarsi utile, spesso però crea confusione e disorientamento. Ed è esattamente ciò che sta succedendo. Va bene la sperimentazione, non va bene l’improvvisazione.

L’uso dei bidoni carrellati in alcune aree della città, per esempio, ha suscitato più di una polemica e alcuni rilievi critici sono certamente condivisibili. – Sottolinea – Viene da chiedersi: è stato fatto il possibile per rispettare il Piano europeo per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Non credo sia razionale, per entrare nel dettaglio, mettere i bidoni anche su marciapiedi di ridotte dimensioni, come pure è stato fatto. Questo significa creare disagi alle persone con disabilità.

Da alcuni organi di stampa apprendiamo, in alcuni casi, in realtà, si tratta di conferme di ciò che sapevamo, che saranno i cittadini a scegliere, tramite gli amministratori di condominio, se optare per i bidoni carrellati o se al contrario utilizzare i cestini individuali; in quest’ottica si spiegherebbe anche l’eventuale coinvolgimento delle cooperative che si presterebbero ad agevolare, appunto, il servizio della raccolta dei rifiuti.

Tutto ciò rivela, a mio avviso, una gestione non ottimale di questo servizio. – Conclude Bitetti – La raccolta dei rifiuti necessita infatti di scelte lungimiranti, quindi di lungo periodo, adottate sulla base di studi approfonditi, dati certi e risultati certificati. L’insoddisfazione dei cittadini è lampante, a dimostrazione che su questo tema, purtroppo, si continua a navigare a vista.”