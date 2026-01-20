Taranto, Di Cuia (FI) si dimette dal Consiglio Comunale

Per l’esponente di Forza Italia “è stata un’esperienza indimenticabile, ora il mio impegno per Taranto prosegue in consiglio regionale”

“Rappresentare i cittadini nell’assise del proprio Comune è un’esperienza umana e politica straordinaria, che mi ha reso orgoglioso e fiero e di cui ho avvertito sempre il peso della responsabilità: perciò, dimettermi oggi dal Consiglio comunale di Taranto non è stata una scelta leggera, ma so che è quella giusta.” Queste le parole di Massimiliano Di Cuia.

“Lo è perché non ho mai interpretato la politica come un’occupazione di poltrone ed è giusto coltivare con i fatti e non con le parole il senso vero di “spirito di squadra”. Il che implica, con la mia rielezione in Consiglio regionale, che io dia l’opportunità a Forza Italia Taranto di crescere con l’ingresso in aula dell’amico Rosario Ungaro, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. Sarò al suo fianco e sosterrò, come sempre, ogni iniziativa utile alla nostra amata città, facendomene portavoce in Regione con serietà e rigore. Il percorso in Comune è stato lungo e mi ha dato tanto: pagine di vita che non dimenticherò mai. Continuiamo e continueremo insieme a costruire una prospettiva diversa per una città straordinaria come la nostra che convive con ferite profonde che richiedono cure, amore e dedizione quotidiana”.