Taranto, Filippetti e Tursi (PD): “Dimissione atto di responsabilità”

“Siamo al lavoro per un progetto serio e coerente”

“Il Partito Democratico, con le dimissioni dei consiglieri comunali di Taranto, compie un gesto di responsabilità verso i tarantini. Già un anno fa, lasciando le poltrone e la maggioranza, avevamo tentato di liberare la città dal trasformismo e dalla mala gestione della cosa pubblica.”Così in una nota la segretaria provinciale del Pd ionico, Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, segretario cittadino Pd Taranto.

“Non ci siamo arresi e abbiamo insistito perché stavamo assistendo in questi mesi a scelte contro la comunità che abbiamo contestato punto su punto nelle piazze e in consiglio comunale a partire dalla battaglia contro la privatizzazione degli asili nido. – Sottolinea – Non potevamo più tollerare l’incapacità nella gestione della macchina comunale ormai impantanata che ha provocato il commissariamento del comune sui Giochi del Mediterraneo arrivato a causa dell’inerzia di chi guidava il comune.

Taranto merita un futuro radioso, merita di essere rappresentata con autorevolezza per far crescere l’economia della città e attrarre investimenti e ricchezza. – Proseguono Filippetti e Tursi -Taranto merita una classe dirigente all’altezza delle sfide, che non ceda al mercimonio dei poltronifici, merita una amministrazione stabile e coerente col programma politico. Taranto merita di diventare una grande città europea capace di ergersi a capitale del Mediterraneo.

Siamo già al lavoro per costruire un progetto serio aperto a tutte le forze sane della città. – Concludono – Così come abbiamo portato a casa il nuovo ospedale, l’università di medicina, il Medimex, il piano strategico e porteremo a compimento anche i giochi del mediterraneo che furono promossi in una sinergia tra governo regionale e nazionale allora a guida Pd. Noi ci siamo e siamo a disposizione della città.