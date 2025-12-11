Verde sbiadito

di Maria D’Urso

Frattura con la componente ecologista. Bitetti proverà a trovare un equilibrio politico nella riunione di questo pomeriggio

I Verdi di Taranto prendono pubblicamente le distanze dalla scelta del sindaco Piero Bitetti. Secondo quanto riportato sui loro canali social, non condividono la sottoscrizione del documento firmato ieri, al termine del Consiglio di Fabbrica, perché a loro giudizio “condanna la città ad altri anni di carbone” in attesa di una “fantomatica decarbonizzazione”. Motivo per cui sarebbero, perfino, pronti a decisioni “irreversibili” qualora non si riuscisse a trovare un’intesa con il primo cittadino.

Il confronto é previsto per questo pomeriggio, a partire dalle 17.30. insieme all’intera maggioranza. Il sindaco Bitetti, dunque, sarà chiamato a ricucire lo strappo. Non solo con i Verdi perché, come abbiamo già anticipato, il malcontento serpeggia in gran parte della maggioranza.