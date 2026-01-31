Vicenda Boc, Bitetti a Banca Intesa: “Lasciamo il passato alle spalle e valutiamo collaborazioni virtuose”

Il Sindaco di Taranto invita ad azioni condivise e invita i vertici di Banca Intesa a venire a Taranto, visitare la città, e ragionare in maniera collaborativa contribuendo a far crescere Taranto e la sua comunità

“Ho letto il comunicato di Banca Intesa sulla vicenda BOC e sull’intenzione di fare ricorso in Cassazione. Non voglio entrare nel merito delle scelte aziendali degli attuali vertici dell’Istituto di Credito, che legittimamente, mi sembra di comprendere, vogliono difendere la reputazione e la moralità della banca stessa.” Così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti

“È mia intenzione invece spostare l’attenzione dal passato ad una visione di futuro e valutare, – aggiunge – insieme, iniziative condivise in occasione dei grandi eventi prossimi che caratterizzeranno la città di Taranto, uno su tutti i Giochi del Mediterraneo, contribuendo così a darle la visibilità internazionale che merita. In altre città, infatti, Banca Intesa sostiene progetti che puntano, ad esempio, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in maniera virtuosa e sinergica con il pubblico, come l’iniziativa lodevole “Galleria d’Italia”.

Ed ancora: “Altra grande occasione di collaborazione sarebbe capire come la Direzione Regionale della Banca con sede a Bari e specializzata in supporto alle aziende nella transizione ecologica, possa aiutare in maniera concreta il nostro tessuto imprenditoriale.

Tali opportunità, ci tengo a precisarlo, non sono da intendersi come un’apertura ad un accordo in ordine al contenzioso in corso.”

Alla luce di tutte queste considerazioni, “rivolgo un invito ai vertici di Banca Intesa a venire a Taranto, visitare la città, e ragionare in maniera collaborativa contribuendo a far crescere Taranto e la sua comunità.”