sabato 27 Settembre 25
A Grottaglie un corteo di solidarietà al popolo palestinese

La nave Seasalvia ha attraccato a Taranto

Momenti di tensione al varco est. Attivisti si scagliano contro il portavoce Usb La nave Seasalvia, che dovrebbe imbarcare 30mila tonnellate di greggio destinate all'aviazione...
Asili nido, il Tribunale condanna il Comune di Taranto

Dal 2018 ad oggi lavoro non pagato per gli educatori degli asili nido comunali L’art. 87 del contratto nazionale sulle funzioni locali parla chiaro: il...
Manduria, elicottero dei carabinieri individua incendio di rifiuti: un uomo denunciato

I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno sorpreso un uomo intento a incendiare rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale. Il soggetto è stato denunciato...
