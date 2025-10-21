Abodi domani a Taranto, si cerca una soluzione per salvare i Giochi

Il Governo sta tentando una mediazione con il Comitato Internazionale perché si addivenga ad un accordo. Non è da escludere, come anticipato nei giorni scorsi da CosmoPolis, che si confezioni un decreto ad hoc sulla questione

Sarà a Taranto nella giornata di domani il Ministro dello Sport, Andrea Abodi. La visita dell’esponente governativo servirà, con molta probabilità, a chiarire la questione relativa all’affidamento dei cosiddetti servizi tecnologici per la manifestazione dell’agosto 2026.

