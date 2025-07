Accordo ex Ilva: Aigi propone la via del metano per la decarbonizzazione

Presentato un piano per la transizione green dello stabilimento siderurgico di Taranto. Focus su forni elettrici e gas a basso costo

Durante l’incontro tenutosi il 1° luglio presso la Fiera del Levante di Bari, Aigi ha presentato la sua visione per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. L’associazione, che rappresenta 65 aziende dell’indotto con 4.500 dipendenti, ha delineato attraverso il suo presidente Nicola Convertino una strategia precisa per la decarbonizzazione dello stabilimento.

“Acciaierie d’Italia possiede una doppia caratteristica di strategicità per la nazione Italia, sia in termini di qualità insostituibile con altri tipi di produzione da rottame, sia dal punto di vista della difesa e della geopolitica – ha dichiarato Convertino durante l’incontro – Non va dimenticata la sua insostituibilità come motore principale del Pil della provincia jonica e pugliese”.

La proposta di Aigi prevede un piano di decarbonizzazione attraverso “la costruzione di 3 forni elettrici, con un impianto di Dri alimentato direttamente a metano con possibilità di una futura implementazione ad idrogeno green”. Secondo l’associazione, questa soluzione “eliminerebbe quasi totalmente le fonti inquinanti e consentirebbe una realizzazione molto spinta della decarbonizzazione, garantendo, fin da subito, la continuità produttiva ed occupazionale”.

Per rendere possibile questa transizione, Aigi sottolinea la necessità di “una legge speciale per Taranto che lo blindi e lo renda inattaccabile da perturbazioni esterne” e che “dia poteri straordinari a dei commissari che, sul modello del ponte di Genova, adottino tutti i provvedimenti straordinari per una sua celere attuazione”.

“Siamo consapevoli che tale prospettiva, pur rispettando i vincoli della continuità produttiva e della decarbonizzazione, possa creare preoccupazione alle comunità locali”, ha ammesso Convertino, evidenziando la necessità di garantire “il massimo delle condizioni di ristoro e risarcimento” attraverso royalties sul gas, opere pubbliche e investimenti in attività produttive.

All’incontro, presieduto dal Governatore Michele Emiliano, hanno partecipato i sindaci di Taranto e Statte, i rappresentanti sindacali e le associazioni datoriali. La proposta si inserisce nel quadro dell’accordo di programma tra il Mimit e gli enti territoriali per il futuro del polo siderurgico.