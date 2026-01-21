Acquedotto Pugliese: Venneri nuovo presidente, nasce la nuova governance

Il Governatore Decaro: “Prende il via la stagione dell’Aqp come società in house nelle more del completamento del trasferimento del 20% delle azioni Aqp ai Comuni pugliesi. La Regione apre così la gestione dell’Acquedotto pugliese al Governo e ad una rappresentante comunale

Nuova governance per Acquedotto pugliese spa. La giunta regionale pugliese, nella prima riunione ufficiale dopo quella interlocutoria di lunedì, ha designato Roberto Venneri presidente e direttore generale, riservandosi di nominarlo in assemblea.

Venneri – fino ad oggi segretario generale della presidenza della Regione – si aggiunge all’avvocato Luciano Ancora, indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla presidente dell’Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, designata dal Comitato di coordinamento e controllo. Costituendo immediatamente il Cda, composto dal numero minimo di tre membri, la giunta ha reso operativa la nuova governance di Aqp, sino al completamento delle ulteriori procedure previste dalla legge.

La scelta di nominare Venneri – spiega la Regione – è maturata in ragione del suo curriculum professionale, “essendo dirigente di Puglia Sviluppo, appartenente al Gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia e avendo anche ricoperto la carica di segretario generale della Presidenza della Regione, dalla quale ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Al presidente Aqp non spetterà alcun compenso per la carica in quanto nominato anche direttore generale”.

“Prende il via la stagione dell’Aqp come società in house – ha detto presidente della Regione, Antonio Decaro – nelle more del completamento del trasferimento del 20% delle azioni Aqp ai Comuni pugliesi. La Regione apre così la gestione dell’Acquedotto pugliese al Governo e ad una rappresentante comunale. La scelta della Regione di nominare un dirigente del gruppo Regione e dei Comuni di nominare la presidente regionale di Anci Puglia chiarisce come questo consiglio di amministrazione sia a termine e fino alla definizione del nuovo assetto societario”. (Ansa)

Crediti foto: Ansa.it