martedì 3 Febbraio 26
CP

ADOC Taranto: “Inaccettabile far pagare la sosta ai disabili e ai residenti”

Primo Piano

Articoli Correlati

Mase, si parte con le osservazioni VIA per il Rigassificatore GNL

CP -
La Valutazione Ambientale, rilasciata dall'autorità competente, è la procedura obbligatoria che servirà a capire se il progetto presentato lo scorso ottobre possa, effettivamente, causare...
Read more

Premio “PA OK!”, la Regione Puglia è la nuova eccellenza dell’innovazione

CP -
L'ente regionale è stato premiato per la Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra, nell’ambito del Contest “PA OK! Insieme per creare...
Read more

Taranto, controlli della Guardia Costiera: sequestrata attrezzatura da pesca vietata

CP -
Le unità navali del Comando hanno effettuato 12 controlli su imbarcazioni da diporto e 10 verifiche a bordo di pescherecci professionali, elevando una sanzione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand