Al via l’era Decaro, domani il consiglio regionale

L’assemblea sarà composta da 29 seggi al centrosinistra e da 21 al centrodestra

Domani 2 febbraio, alle ore 11.00, è convocato il consiglio regionale nell’ Aula consiliare.

I punti principali all’ ordine dei lavori della prima seduta: la convalida degli eletti, l’ elezione del presidente e dell’ Ufficio di Presidenza, il Giuramento del presidente della giunta e il programma di governo. La maggioranza come già appurato nei giorni scorsi sarà così composta: 14 seggi per il Pd, 7 per Decaro presidente, 4 per M5S e Per la Puglia. Nel centrodestra, il seggio sarà riservato al candidato presidente non eletto, Luigi Lobuono e saranno presenti altri 11 seggi per Fratelli d’Italia, 5 per Forza Italia e 4 per la Lega.