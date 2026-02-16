Allerta meteo arancione, chiusi parchi, aree verdi e cimiteri

E’ quanto comunica l’Ente civico sul sito, in ottemperanza al messaggio numero 2 del 16.02.2026 di “Allerta Arancione”, diramato dal Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile – Regione Puglia
Domani, martedì 17 febbraio, saranno chiusi parchi, giardini, aree verdi e cimiteri. E’ quanto dichiara il Comune di Taranto, sul sito, in ottemperanza al messaggio numero 2 del 16.02.2026 di “Allerta Arancione”, diramato dal Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile – Regione Puglia.
A causa del forte vento, a partire dalla mezzanotte e per le successive 20 ore del 17 febbraio, i posti sopra indicati potrebbero essere pericolosi, per via delle condizioni metereologiche avverse. Motivo per cui l’Ente Civico raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti precauzionali atti ad evitare la sosta nei pressi di alberature poste sulla pubblica via, nonché, di parcheggiare autoveicoli ed ancora di rimuovere dai balconi delle proprie abitazioni qualunque tipo di oggetto che possa in virtù dei forti venti, cadere sulla pubblica via.