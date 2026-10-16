Ance Taranto, Messi sull’approvazione della mozione della Tangenziale Sud

Per il presidente la priorità, in questo momento, è giungere alla piena convergenza tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per individuare soluzioni efficaci e realizzabili in grado di sostenere gli investimenti pubblici nel territorio ionico

“L’approvazione, da parte del Consiglio provinciale di Taranto, della mozione per il rifinanziamento del terzo lotto della Tangenziale Sud rappresenta un passaggio significativo. È l’occasione che ci permette di ribadire quanto sia fondamentale, soprattutto in questa fase post PNRR, continuare a investire e sostenere adeguati livelli di spesa pubblica per dotare il territorio di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente”. E’ quanto afferma il presidente di Ance Taranto Vito Messi, che nella nota stampa spiega si tratti di opere necessarie che, considerate nel loro insieme e in sinergia con la Regionale n. 8, delineano un quadro strategico della viabilità che va completato quanto prima.

Le imprese di costruzione, sottolinea Messi, direttamente coinvolte nel processo di trasformazione e ammodernamento del territorio, seguono con attenzione le scelte e le dinamiche che orientano i programmi di investimento delle Amministrazioni. Al termine di un’intensa stagione di interventi, avvertono forte l’esigenza di proseguire nell’utilizzo pieno delle risorse disponibili e di accelerare l’avvio delle relative procedure di gara: “Per queste ragioni – conclude il presidente – come ANCE Taranto auspichiamo una piena convergenza tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno per le proprie competenze. Riteniamo essenziale e prioritario, in particolare, che i diversi livelli di governo – territoriale, regionale e nazionale – collaborino per individuare rapidamente soluzioni efficaci e realizzabili, affinché non si perda l’occasione di compiere ulteriori passi decisivi verso obiettivi strategici che riguardano sia la crescita del territorio sia lo sviluppo delle imprese”.